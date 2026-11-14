Euskal Selekzioa vs. Venezuela
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Los Aramburu, una familia ligada a la Real y a Euskal Herria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aramburuarrak, Realari eta Euskal Herriari lotutako familia

EITB

Última actualización

El punto de partida es Faustino Aramburu, un donostiarra que tuvo que huir a Venezuela durante la Guerra Civil. Hoy, con Jon Mikel en la Real, el vínculo entre la familia y San Sebastián es más estrecho que nunca. Dos veces al año vienen sus padres a la ciudad y aún tienen otro sueño que cumplir.

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