Euskal Selekzioa rinde homenaje a José Antonio Agirre en el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco

El lehendakari, Imanol Pradales, ha acompañado a la selección vasca hasta el cementerio de Donibane Lohizune, donde descansan los restos del primer lehendakari del Gobierno Vasco, José Antonio Agirre. Allí han realizado una ofrenda floral en su memoria, en un acto especialmente significativo coincidiendo con el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco.