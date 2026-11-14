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Excelente ambiente de las aficiones en las horas previas al encuentro entre Euskal Selekzioa y Venezuela
En los momentos previos al encuentro entre Euskal Selekzioa y Venezuela, el ambiente festivo es el gran protagonista. Aficionados de ambas selecciones se han ido congregando en los alrededores, donde la música, los cánticos y la animación han puesto la nota de color a una previa marcada por la ilusión y las ganas de fútbol.
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