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Espectacular kalejira hasta San Mamés para reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa
La afición y el sentimiento por la selección vasca han tomado las calles en una multitudinaria movilización que ha recorrido el camino hasta San Mamés. Música, ambiente festivo y reivindicación se han unido en una kalejira para reclamar el reconocimiento oficial de Euskal Selekzioa.
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