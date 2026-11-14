EUSKAL SELEKZIOA VS. VENEZUELA
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Espectacular kalejira hasta San Mamés para reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kalejira ikusgarria San Mameseraino, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko

EITB

Última actualización

La afición y el sentimiento por la selección vasca han tomado las calles en una multitudinaria movilización que ha recorrido el camino hasta San Mamés. Música, ambiente festivo y reivindicación se han unido en una kalejira para reclamar el reconocimiento oficial de Euskal Selekzioa.

Comunidad Autonóma Vasca Bilbao Sociedad

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