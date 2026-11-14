VENEZUELA-EUSKAL SELEKZIOA
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Aficionados venezolanos arropan a su selección en el hotel antes del encuentro con la selección vasca

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Venezuelako zaleak animoak emateko bildu dira selekzioa kontzentratuta dagoen hotelaren atarian

EITB

Última actualización

Decenas de aficionados se han acercado este sábado a las inmediaciones del hotel bilbaíno donde se encuentra concentrada la selección venezolana, que este sábado se enfrenta a la Euskal Selekzioa en San Mamés. Han entonado cánticos y mensajes de apoyo a su selección.

Bilbao Venezuela Sociedad

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