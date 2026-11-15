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Orozko se llena de irrintzilaris en la celebración del primer Irrintzi Eguna

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Orozko irrintzilariz bete da lehen Irrintzi Egunean

EITB

Última actualización

Los irrintzis han emocionado a su paso por las calles del municipio, en una jornada en la que también se han mezclado con sonidos de otras culturas. Los amantes de esta ancestral expresión, llegados de dentro y fuera de nuestras mugas, han puesto el broche final al primer Irrintzi Eguna con una biribilketa.

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