COPA FEDERACIÓN

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Sestao se rinde ante la gesta histórica del River al levantar su primer título

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pozez lehertzen Sestaon, River talde historikoak lehen titulua irabazi ostean

EITB

Última actualización

El Sestao River ganó anoche por 1-0 al Recreativo de Huelva en la final de la Copa Federación y sumó el primer título oficial de su historia. Estalló la celebración en el campo y la fiesta ha durado toda la noche. Los jugadores serán recibidos este lunes en el Ayuntamiento y también se preparan camisetas especiales.

Sestao Sociedad

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