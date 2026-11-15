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Jueves de txurropote por Urretxu y Zumarraga

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Cada jueves, largas colas de vecinos se forman en La Buena, la churrería de Urretxu y Zumarraga, para disfrutar de churros con chocolate por solo dos euros. Detrás de este negocio familiar, con casi 20 años de trayectoria, están Héctor, Yolanda y César.

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