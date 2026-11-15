Egun on! Estos son los principales actos políticos de campaña programados para este domingo:

- PSE: El candidato al Congreso por Bizkaia, Patxi López, el secretario general, Eneko Andueza, y la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco, celebran acto electoral en la villa jarrillera, a las 11:30 horas.

- PNV: Los jeltzales celebrarán un mitin en Alegría Dulantzi (Araba) a las 12:00 horas. Intervienen Gorka Urtaran y Saray Zarate, candidatos al Congreso y el Senado, respectivamente.

- EH Bildu: La coalición ha elegido Hernani para su acto principal de este domingo. Intervienen la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta; la candidata a diputada general del territorio; Maddalen Iriarte, y el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi. Sandiusterri.

- PP: El candidato guipuzcoano Jon Echeverría intervendrá en un acto político en San Sebastián, a las 11:00 horas.

- Frente Amplio: En Formato “free Tour”, Frente Amplio realiza su acto de campaña de hoy en Bilbao a las 11:30 horas.