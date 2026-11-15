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Campaña electoral en Euskadi: estos son los actos convocados para el domingo

Los partidos vascos vuelven a salir a la calle para explicar sus programas. En este domingo, los mitines y actos políticos se celebran al mediodía.
(Foto de ARCHIVO) Papeletas electorales en el colegio Benito Pérez Galdós, a 9 de junio de 2024, en Majadahonda, Madrid (España). Hoy tienen lugar las elecciones europeas de 2024 en España. Más de 38 millones de españoles están llamados a pasar por las urnas en unos comicios en los que se eligen a 61 eurodiputados al Parlamento Europeo. El partido político más numeroso es el Partido Popular Europeo, con 177 parlamentarios, seguido del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (143), mientras que el más pequeño es el grupo de la Izquierda, con 37 representantes. A. Pérez Meca / Europa Press 09 JUNIO 2024;VOTACIÓN;ELECCIONES;COMICIOS;EUROPEAS;9J;9 DE JUNIO;DEMOCRACIA 09/6/2024
Euskaraz irakurri: Hauteskunde kanpaina Euskadin: hauek dira iganderako deitutako ekitaldiak

Agencias | EITB

Última actualización

Primer domingo de campaña, en la carrera hacia el 29N
San Sebastián, Portugalete, Hernani y Alegría-Dulantzi se convertirán en escenario para actos electorales
Los partidos vascos solo realizarán actos de campaña durante la mañana

Agenda del domingo

Egun on! Estos son los principales actos políticos de campaña programados para este domingo: 

PSE: El candidato al Congreso por Bizkaia, Patxi López, el secretario general, Eneko Andueza, y la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco, celebran acto electoral en la villa jarrillera, a las 11:30 horas. 

- PNV: Los jeltzales celebrarán un mitin en Alegría Dulantzi (Araba) a las 12:00 horas. Intervienen Gorka Urtaran y Saray Zarate, candidatos al Congreso y el Senado, respectivamente.

- EH Bildu: La coalición ha elegido Hernani para su acto principal de este domingo. Intervienen la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta; la candidata a diputada general del territorio; Maddalen Iriarte, y el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi. Sandiusterri.

- PP: El candidato guipuzcoano Jon Echeverría intervendrá en un acto político en San Sebastián, a las 11:00 horas.

- Frente Amplio: En Formato “free Tour”, Frente Amplio realiza su acto de campaña de hoy en Bilbao a las 11:30 horas. 