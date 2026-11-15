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Hauteskunde kanpaina Euskadin: hauek dira iganderako deitutako ekitaldiak

Euskal alderdiak kalera atera dira berriro euren egitarauak azaltzera eta igande honetan, mitinak eta ekitaldi politikoak eguerdian izango dira.
(Foto de ARCHIVO) Papeletas electorales en el colegio Benito Pérez Galdós, a 9 de junio de 2024, en Majadahonda, Madrid (España). Hoy tienen lugar las elecciones europeas de 2024 en España. Más de 38 millones de españoles están llamados a pasar por las urnas en unos comicios en los que se eligen a 61 eurodiputados al Parlamento Europeo. El partido político más numeroso es el Partido Popular Europeo, con 177 parlamentarios, seguido del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (143), mientras que el más pequeño es el grupo de la Izquierda, con 37 representantes. A. Pérez Meca / Europa Press 09 JUNIO 2024;VOTACIÓN;ELECCIONES;COMICIOS;EUROPEAS;9J;9 DE JUNIO;DEMOCRACIA 09/6/2024

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hauteskunde kanpainako lehen igandea da 
Donostia, Portugalete, Hernani eta Dulantzi  aukeratu dituzte hautagaiek gaurko ekitaldietarako
Igandea izanik, kanpaina ekitaldiak goizez bakarrik egingo dituzte euskal alderdiek

Igandeko agenda

Egun on! Hauek dira igande honetako ekitaldi politiko nagusiak:

- PSE: Patxi Lopez Kongresurako Bizkaiko hautagaiak, Eneko Andueza idazkari nagusiak eta María José Blanco Portugaleteko alkateak hauteskunde-ekitaldia egin dute Jarrillan, 11:30ean.

- EAJ: Jeltzaleek mitina egingo dute Dulantzin (Araba) 12:00etan. Gorka Urtaran eta Saray Zarate arituko dira, Kongresurako eta Senaturako hautagaiak, hurrenez hurren.

- EH Bildu: Koalizioak Hernani aukeratu du igandeko ekitaldi nagusirako. Bertan izan dira Oihana Etxebarrieta Kongresurako Gipuzkoako zerrendaburua, Maddalen Iriarte ahaldun nagusigaia eta Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea. 

- PP: Jon Echeverria Gipuzkoako hautagaiak ekitaldi politiko batean parte hartuko du Donostian, 11:00etan.

- Fronte Zabala: "Free Tour" formatuan, Fronte Zabalak bere kanpaina-ekitaldia egingo du gaur Bilbon, 11:30ean.