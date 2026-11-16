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El barrio bilbaíno de Zorroza tiene servicio de OTA desde hoy
Euskaraz irakurri: TAO zerbitzua ezarri dute Bilboko Zorrotza auzoan
Según han informado desde el Ayuntamiento de Bilbao, las personas residentes en Zorroza, donde han implantado el sector verde, azul y L verde, todavía pueden solicitar la tarjeta de residente.
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