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El barrio bilbaíno de Zorroza tiene servicio de OTA desde hoy

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: TAO zerbitzua ezarri dute Bilboko Zorrotza auzoan

EITB

Última actualización

Según han informado desde el Ayuntamiento de Bilbao, las personas residentes en Zorroza, donde han implantado el sector verde, azul y L verde, todavía pueden solicitar la tarjeta de residente.

Bilbao OTA Sociedad

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