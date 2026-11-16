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TAO zerbitzua ezarri dute Bilboko Zorrotza auzoan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udalak jakinarazi duenez, Zorrotzako bizilagunek egoiliar txartela eskatu dezakete oraindik. Sektore berdea, urdina eta L berdea ezarri dituzte auzoan.

Bilbo TAO Gizartea

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