Albiste izango dira: hauteskunde-kanpaina, migrazio-krisia Hierron eta medikuen greba deialdia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Hauteskunde-kanpaina: asteburuko ekitaldien ostean, azaroaren 29ko hauteskunde orokorren hauteskunde-kanpainako lehen astelehena dator.
-Hierroko migrazio-krisia: Kanarietara iritsi nahian zeuden 1.580 pertsona erreskatatu zituzten atzo Ozeano Atlantikoan, Kanarietako Bidearen 32 urteko historian egun bakarrean zenbatutako kopuru altuena da. Itsas Salbamenduko eta Guardia Zibileko ontziek noraezean zeuden 15 kaiuko aurkitu zituzten, gehienak Hierro inguruan, eta bertan zeuden lagunak erreskatatu zituzten.
-Medikuen greba: SMU sindikatu berriak medikuen greba deitu du azaroaren 16tik 27ra Estatu zein erkidego mailan, lan baldintza hobeak eta Medikuen Estatutu propioa eskatzeko. Mobilizazioaren helburua da autonomia erkidegoetako medikuen aldarrikapenak koordinatzea, eta Espainiako Gobernuari eta erkidegoetako administrazioei irtenbideak galdegitea.