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Biorreta baserritik Zinemaldiko alfonbra gorrira: Candido Arrillagaren ustekabeko abentura

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Candido Arrillagak ustekabeko bisita izan zuen Igeldoko bere baserrian lanean zela. Tsai Ming-liang zuzendari taiwandarrak Donostialdeko hainbat txokotan filmatutako lanean parte hartzeko proposatu zion. Handik hilabete batzuetara, Zinemaldian aurkeztu zuten filma. Candido bera ere Tabakalerako alfonbra gorrian izan zen, filmeko taldearekin batera.

Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Zinemaldia Gizartea

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