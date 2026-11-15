100 km/h-ko haize boladak egon daitezkeela eta, abisu horia ezarri dute EAEn astelehenerako eta astearterako
Abisuok biharko 18:00etatik etziko 09:00etara egongo dira indarrean, haizeguneetan. Hego-mendebaldeko ufadak 80 km/h ingurukoak izan daitezke haizeguneak ez diren lekuetan.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horiak aktibatuko ditu bihar eta etzi Euskal Autonomia Erkidegoko haizeguneetan, 100 km/h-ko boladak espero baitira.
Astelehen arratsaldean abiatuko da lehen abisua, 18:00etan, eta gauerdira arte egongo da indarrean, eta astearte gauerditik 09:00ak arte izango da aktibo bigarrena, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, hego-mendebaldeko haize boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete haizeguneetan, bereziki mendebaldeko (Bizkaia eta Araba) mendi inguruetan eta gauaren azken orduetan.
Bestalde, toki babestuagoetan, hego-mendebaldeko ufadak 80 km/h ingurukoak izan daitezke, bereziki mendebaldean eta gauaren azken orduetan.
Euri kontuak aste guztian
Euskalmeten iragarpenaren arabera, haize zakarra eta prezipitazioak izango dira protagonista aste osoan. Astelehena haizetsua izango da oso, eta hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira zeruan; tarteka euria egin dezake. Hego-mendebaldeko haizeak tenperatura maximoak igoaraziko ditu: 20 ºC inguruan errendituko dira kostaldean, eta 16 ºC-ren bueltan, barnealdean.
Aldaketa nabarmenik ez astearterako. Haizeak harro jarraituko du, bereziki goizean, eta baliteke arratsaldean indarra galtzea eta kostaldean mendebaldetik finkatzea. Zerua lainotuta egongo da, eta euri txikia egingo du noizean behin, batez ere arratsaldean eta ipar partean. Tenperaturak gora egingo du. 16-17 ºC-ko minimoak espero dira kostaldean, eta 10-12 ºC-koak, barnealdean. Epelenek 20 ºC-ko langa gaindituko dute ipar partean.
Asteazkenean, hodeiak gailenduko zaizkio haizeari. Hala, zaparrada txikiak egingo ditu, eta baliteke zenbait lekutan ertainak izatea. Haizeak indarra galduko du, baina hego-mendebaldetik jotzen jarraituko du, nahiz eta egunaren erdialdean iparraldekoa nagusituko den. Tenperatura minimoetan ez da aldaketarik espero; bai, ordea, maximoetan. 16 ºC-koak izango dira epelenak barnealdean, eta 19 ºC-koak, berriz, kostaldean.
Bezperaren ildo beretik joango da osteguna ere. Giro goibela izango da nagusi, eta euria egingo du. Tenperaturak are beherago kokatuko dira. Ostiralean ez da ia aldaketarik egongo: zerua lainotuta egongo da, han-hemenka euria egingo du eta giroa freskoagoa izango da (epelenak, 13-15 ºC-koak).