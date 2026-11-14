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Lodosan bizitoki izandako haitzuloetako batera sartu gara
150 familia bizi izan ziren haitzean zulatutako kobazuloetan. Bizilagunek eurek eskasia garai betean lurpean egindako etxebizitza haietan, aurrera egin zuten dozenaka familiak. Egun, gutxi dira ondo mantentzen diren kobazuloak, eta gehienak utzita daude. Museo bihurtu den etxe horietako bat bisitatu dugu, han bizi izan zirenekin.
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