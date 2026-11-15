BIZKAIA
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Orozko irrintzilariz bete da lehen Irrintzi Egunean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Irrintziek emozioz bete dituzte Orozko kaleak. Beste kultura batzuetako soinuak ere entzun ahal izan dira. Gure mugetatik kanpo irrintziaren zale direnak ere biribilketa batekin agurtu dute eguna, lehen Irrintzi Egunari amaiera borobila emateko.

Orozko Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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