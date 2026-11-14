VENEZUELA-EUSKAL SELEKZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Venezuelako zaleek gogotsu animatu dituzte euren jokalariak, kontzentrazio-hotelaren atarian

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako selekzioaren dozenaka zale hurbildu dira larunbat honetan selekzioa bilduta zegoen hotel atarira, Euskal Selekzioaren aurka San Mamesen jokatuko duten partiduaren atarian, animoak ematera. 

Bilbo Venezuela Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X