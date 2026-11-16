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21 urteko mutil bat hil egin da eta lau pertsona zauritu dira Elgoibarren, bi ibilgailuren arteko aurrez aurreko talka baten ondorioz
Azkarateko gainean gertatu da istripua, eta errepidea itxi egin dute gauean; goizean ireki dute. Zaurituak Donostiako eta Mendaroko ospitaleetara eraman dituzte.
21 urteko mutil bat hil egin da eta lau lagun zauritu dira Elgoibarren (Gipuzkoa), Azkarate gainean, bi ibilgailuk aurrez aurre izandako istripu baten ondorioz. Biktima guztiak istripuan inplikatutako ibilgailuetan zihoazen.
Istripua 22:10ean izan da, eta zauritutakoak Mendaroko eta Donostiako ospitaleetara eraman dituzte.
Istripuaren ondorioz, errepidea itxi egin dute, zaurituak artatzen eta beharrezko lanak egiten ari ziren bitartean.
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