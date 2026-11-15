NAFARROA
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Itoiz, euriaren beharrean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Itoizko urtegia edukieraren % 29an dago, azken hilabeteetako euri urrien ondoren. Oso maila baxua da urte sasoi honetarako. Eta minimo historikoetatik gertu dago. Itoizko urak nafarren % 60 hornitzen du.

Nafarroa Klima Aldaketa Gizartea

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