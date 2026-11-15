GIPUZKOA
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Txurropote giroa ostegunero Urretxu eta Zumarragako kaleetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ilara luzeak sortzen dira Urretxu eta Zumarragako La Buena txurro-dendan, bi euroren truke txurro eta txokolate goxoak dastatzeko. Ia 20 urteko ibilbidea duen txurro-denda honen atzean Hector, Yolanda eta Cesar daude.

Urretxu Zumarraga Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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