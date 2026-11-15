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Maristetako etxebizitzen proiektuarekin kaltetutakoek irtenbidea eskatu diete erakundeei

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Iruñean, Maristak ikastetxe zaharreko babes ofizialeko etxebizitzen lanak geldirik daude eta kaltetuek manifestazioa egin dute, Nafarroako Gobernuari eta Iruñeko Udalari irtenbidea eskatzeko. 108 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen proiektuak ziurgabetasun-egoera bizi du urritik. 

Iruñea Nafarroa Manifestazioak Gizartea

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