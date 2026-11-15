Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Maristetako etxebizitzen proiektuarekin kaltetutakoek irtenbidea eskatu diete erakundeei
Iruñean, Maristak ikastetxe zaharreko babes ofizialeko etxebizitzen lanak geldirik daude eta kaltetuek manifestazioa egin dute, Nafarroako Gobernuari eta Iruñeko Udalari irtenbidea eskatzeko. 108 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen proiektuak ziurgabetasun-egoera bizi du urritik.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Txurropote giroa ostegunero Urretxu eta Zumarragako kaleetan
ZUZENEAN
Duela min.
Errepidean hildako lagunak omendu dituzte gaur Donostian, eta istripu asko saihets zitezkeela ohartarazi dute
ZUZENEAN
Duela min.
Pozez lehertzen Sestaon, River talde historikoak lehen titulua irabazi ostean
ZUZENEAN
Duela min.
Biorreta baserritik Zinemaldiko alfonbra gorrira: Candido Arrillagaren ustekabeko abentura
ZUZENEAN
Duela min.
Txorrotako ura edangarria da berriro Gasteizen
ZUZENEAN
Duela min.
Egun bakarrean 1.500 pertsona baino gehiago erreskatatu dituzte Kanarietan, inoizko daturik altuena
ZUZENEAN
Duela min.
Milaka lagunek parte hartu dute Katxalin elkartearen martxa solidarioan
ZUZENEAN
Duela min.
100 km/h-ko haize boladak egon daitezkeela eta, abisu horia ezarri dute EAEn astelehenerako eta astearterako
ZUZENEAN
Duela min.
Orozko irrintzilariz bete da lehen Irrintzi Egunean
Gehiago ikusi