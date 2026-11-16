Indarkeria matxistari 'ez' esaten dioten gizon ezagunak, Bizkaiko Aldundiaren kanpainaren protagonista
Besteak beste, Dani Alvarez kazetaria, Ramon Barea aktorea, Tryggvi Hlinason saskibaloi jokalaria eta Mikel Santiago idazlea ageri dira. Teresa Laespada Enplegu, Gizarte Kohesio eta Berdintasun foru diputatuak nabarmendu duenez, "emakumeok denbora daramagu indarkeria matxistaren aurka borrokan. Gizonen txanda da".
Gizonak jarri ditu Bizkaiko Foru Aldundiak A25aren, emakumearen kontrako indarkeria desagerrarazteko egunaren, kanpainako erdigunean. Ez nolanahikoak, dena den: emakumeak errespetatu, babestu, entzun eta andreen eskubide eta askatasunen alde jarduten dutenak; bestela esanda, indarkeria matxistari 'ez' esaten dioten gizon ezagunak.
Teresa Laespada Bizkaiko Enplegu, Gizarte Kohesio eta Berdintasun foru diputatuak aurkeztu du kanpaina, Aldundiaren egoitzan. Berarekin batera azaldu dira kanpainaren protagonistetako batzuk, gainera. Guztira, bederatzi dira kanpainaren protagonistak: Dani Alvarez kazetaria, Ramon Barea aktorea, Guillermo Buces enpresaburua, Tryggvi Hlinason saskibaloi jokalaria, Kepa Junkera musikaria, Mikel Santiago idazlea, Betto Snay musikaria, Carlos Sobera aurkezle eta aktorea eta Dani Vivian futbolaria.
Laespadak azaldu duenez, beharrezkoa da gizonek modu publikoan adieraztea indarkeria matxistaren kontra daudela. "Emakumeak denbora daramagu horretan. Gizonen txanda da orain", arrazoitu du.
"Pauso bat harago joateko unea iritsi da. Ez da nahikoa indarkeria ez erabiltzea. Ez da nahikoa esatea: «nik ez nuke inoiz emakume bat joko». Esan gabe doa hori. Berdintasunean sinesten duten gizon horiek matxismoaren lekuko izateari uzteko garaia da. Hitz egin dezatela, ozen gaitzets dezatela, entzun eta lagun ditzatela emakumeak", azpimarratu du Laespadak.
Diputatuaren iritzian, gizonezko horietako batzuek eragin gehiago izan dezakete gazteen artean. "Gure gazteek beste maskulinitate eredu batzuk behar dituzte.. Erreferente maskulino berriak, adieraziko dietenak gizon izateko ezinbestekoa dela emakumeak errespetatzea, entzutea eta zaintzea. Eta batez ere, emakumeekin berdintasunean bizitzeak ez du lekurik edo askatasunik galtzea esan nahi ", azaldu du.