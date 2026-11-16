La Diputación Foral de Bizkaia ha querido llevar al epicentro de su campaña con motivo del 25N, el día para la erradicación de la violencia contra las mujeres, a hombres referentes de Bizkaia que respetan, apoyan, escuchan y actúan en favor de los derechos y libertades de las mujeres, dicho de otra forma, que digan 'no' a las violencias machistas.

La campaña ha sido presentada este lunes en la sede de la Diputación por la teniente de diputada general y diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, quien ha estado acompañada por algunos de esos hombres que han prestado su imagen para la ocasión. Se trata de Dani Álvarez (periodista), Ramón Barea (actor), Guillermo Buces (empresario), Tryggvi Hlinason (jugador de baloncesto), Kepa Junkera (músico), Mikel Santiago (escritor), Betto Snay (músico), Carlos Sobera (presentador) y Dani Vivian (futbolista).

Según ha explicado Laespada, es necesario que los hombres se signifiquen y posicionen sobre esta cuestión de forma pública una vez que las mujeres hace tiempo que vienen haciéndolo. “Es el turno de los hombres”, ha subrayado.

“Creemos que ha llegado el momento de pedir algo más. No basta con no ejercer violencia. No basta con decir: «yo nunca pegaría a una mujer». Eso, naturalmente, tiene que darse por supuesto. Lo que necesitamos es que los hombres que creen en la igualdad dejen de ser espectadores de la desigualdad. Necesitamos que hablen, que lo condenen en alto, que eduquen, que escuchen, que acompañen a las mujeres”, ha ahondado.

En opinión de la diputada, algunos de estos varones tienen más alcance entre la población joven. “Porque necesitamos que nuestros jóvenes encuentren también otros modelos de masculinidad. Referentes masculinos que les transmitan que respetar, escuchar, cuidar y aceptar es también imprescindible para ser hombres. Y, sobre todo, que convivir en igualdad con las mujeres no supone perder espacio ni libertad”, ha agregado.

38 mujeres asesinadas en Bizkaia desde 2004, la última en diciembre de 2025

La presentación de la campaña también ha servido para recordar a las víctimas de la violencia machista en Bizkaia. Durante el año pasado, se registraron 3595 victimizaciones en Bizkaia por violencia contra las mujeres, un 29,50 % más que hace una década y un 62,66 % más que hace 20 años (se denuncia mucho más). De enero a septiembre de este año, se han contabilizado en Bizkaia 3044 victimizaciones, un 11,75 % más que el mimo periodo del año pasado. Además, en cuanto a la expresión más grave de violencia, y desde que hay registros, 38 mujeres han sido asesinadas por hombres machistas. El último asesinato machista fue el cometido por un compañero de trabajo de la víctima en Barakaldo a finales de 2025.