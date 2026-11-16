El buen tiempo y las salidas desde Senegal impulsan el repunte migratorio hacia Canarias, según ACNUR

La ONU, a través de su agencia para los refugiados (ACNUR), ha pedido que España refuerce sus capacidades de asilo y acogida, una vez que este fin de semana se ha vivido un nuevo repunte de llegadas de personas migrantes a Canarias. Un repunte que, según esta agencia, está relacionado con la reactivación de la ruta senegalesa y con una mejora de las condiciones marítimas y meteorológicas, “más favorables” para la navegación.

Según la portavoz de ACNUR, Paula Barrachina, en otoño “históricamente ha aumentado la actividad en la ruta atlántica hacia Canarias”. Según ha indicado, la entidad colabora en las tareas de recepción y triaje inicial, clave para detectar a quienes requieren protección internacional. Ha abogado por procesos “ágiles, justos y eficaces” para dar respuestas “adecuadas” también a las personas que no necesitan protección internacional, incluido el regreso cuando eso sea lo que legalmente corresponda.

Asimismo, ha reconocido el trabajo de los equipos de Salvamento Marítimo. Las cifras de los últimos días confirman “la volatilidad de una ruta marcada por los importantes riesgos para quienes la emprenden”. Así, Barrachina ha recordado que “la ruta atlántica hacia Canarias continúa siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo”, que acumula sólo en 2026 cerca de 600 personas muertas y desaparecidas. El domingo 1 de noviembre al menos siete personas murieron en el intento de alcanzar el archipiélago canario.

Repunte en la ruta senegalesa

Tras dos meses en los que la mayoría de salidas procedían de Marruecos y el Sáhara Occidental hacia Lanzarote y Fuerteventura, en los últimos días se ha reactivado con fuerza uno de los principales ramales de la ruta canaria: la senegalesa, que parte de Senegal y Gambia hacia El Hierro.

La directora de CEAR, Mónica López, apunta al igual que ACNUR a las condiciones climáticas como primera causa, a lo que se suma la inestabilidad en África Occidental, junto a la falta de perspectivas económicas para la población joven.