La sede de EITB en Miramon ha sido el escenario de una corriente colectiva a favor de la investigación del cáncer ginecológico y de mama, de la mano de Mikel Rotaetxe, Maider Segurola, Maitane Urbieta y Joseina Etxeberria, de Euskadi Irratia, Zigor Iturrieta y Patrizia Vitelli, presentadores de "Txoriene", Ilaski Serrano y Antton Telleria, de "Mihiluze", Xabin Fernandez, Maddalen Arzallus, Amaia Agirre y Xabier Sukia, de "Biba Zuek", y Odei Esnaola, presentador de "Euskadi Quédate".