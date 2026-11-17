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Otras 13 voces y rostros conocidos de EITB se suman al reto solidario de EITB Maratoia
La sede de EITB en Miramon ha sido el escenario de una corriente colectiva a favor de la investigación del cáncer ginecológico y de mama, de la mano de Mikel Rotaetxe, Maider Segurola, Maitane Urbieta y Joseina Etxeberria, de Euskadi Irratia, Zigor Iturrieta y Patrizia Vitelli, presentadores de "Txoriene", Ilaski Serrano y Antton Telleria, de "Mihiluze", Xabin Fernandez, Maddalen Arzallus, Amaia Agirre y Xabier Sukia, de "Biba Zuek", y Odei Esnaola, presentador de "Euskadi Quédate".
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