Los bancos de alimentos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han recogido menos cantidad de alimentos que en campañas anteriores. La bajada ha sido generalizada, aunque se ha notado más en Álava, por lo que invitan a los ciudadanos a que continúen realizando aportaciones a través de los bonos que se puden adquirir esta semana en los supermercados.

El pasado viernes y sábado celebraron su gran recogida anual en los supermercados y grandes superficies de Hegoalde y este lunes se encontraban pesando y clasificando los productos recaudados en sus almacenes. Aunque en general han realizado una valoración positiva, han reconocido que se ha recogido menos cantidad que en campañas anteriores.

En Bizkaia y Gipuzkoa, la caída ha sido de entre un 5 y un 10 %. Los responsables de los bancos achacan la bajada a la subida de precios. "Los contribuyentes han gastado la misma cantidad o más", decían. Sin embargo, en Álava, la bajada ha sido más notable, según los primeros datos, han recogido entre un 20 y un 25 % menos de producto. En este caso, hablan también de que empiezan a calar los mensajes contra los migrantes que lanzan algunos políticos.

La recogida física no es la única manera de contribuir. De hecho, los responsables de los bancos afirman que cada vez son más los que se animan a adquirir los bonos que están disponibles en los supermercados en lugar de entregar producto y recuerdan que durante esta semana se puede continuar contribuyendo de esa manera.