Equipos especializados en los cuatro hospitales de referencia

HaurSare dará cobertura a cerca de 37 000 menores de 16 años. De ellos, unos 32 000 presentan patologías crónicas de baja complejidad, 5000 de complejidad media y cerca de 1000 de complejidad alta.

La red contará con equipos multidisciplinares en los hospitales universitarios de Cruces, Basurto, Donostia y Araba. Estos equipos atenderán los casos de mayor complejidad, ofrecerán atención pediátrica a domicilio y prestarán apoyo al resto de hospitales y centros de salud de sus respectivos territorios.

En esta primera fase, HaurSare incorpora 34 nuevos puestos de trabajo: 14 enfermeras especialistas en Pediatría en Atención Primaria, que ejercerán como gestoras de casos; siete enfermeras especialistas en los hospitales de referencia; seis plazas de Pediatría hospitalaria y tres de apoyo administrativo.

Atención domiciliaria y cobertura las 24 horas

Uno de los pilares del nuevo modelo será el refuerzo de la atención en el domicilio, para que los menores puedan recibir los cuidados que necesitan en su entorno habitual siempre que su situación clínica lo permita.

Los equipos hospitalarios tendrán guardias localizadas y podrán desplazarse a los domicilios cuando sea necesario, por ejemplo, en los últimos días de vida o ante síntomas de difícil control, siempre que su intervención permita evitar un ingreso hospitalario.

Además, HaurSare prevé implantar progresivamente la atención continuada las 24 horas del día, los siete días de la semana. El despliegue se consolidará a lo largo del próximo año y coordinará a los profesionales de Atención Primaria, Pediatría, las distintas especialidades hospitalarias y el Consejo Sanitario.

Cada paciente y su familia dispondrán de profesionales de referencia y de un plan individualizado de atención, compartido por todos los equipos implicados. El modelo contempla también apoyo psicológico y social, así como acompañamiento durante el proceso de duelo.

Una de las figuras centrales será la enfermera gestora de casos, que coordinará la atención domiciliaria de los pacientes de mayor complejidad y actuará como enlace entre las familias y el sistema sanitario.

Una necesidad creciente en la atención pediátrica

Los avances médicos han permitido que cada vez más niños y niñas vivan durante más tiempo con enfermedades complejas. Actualmente, los menores con patologías crónicas complejas representan el 6,8 % de la población pediátrica y alrededor de 90 de cada 10 000 necesitan cuidados paliativos.

Aunque constituyen un grupo reducido, su impacto en la atención hospitalaria es elevado: representan aproximadamente dos de cada diez ingresos pediátricos, más de la mitad de los días de estancia en las unidades de cuidados intensivos pediátricos y ocho de cada diez fallecimientos hospitalarios en edad pediátrica.

HaurSare forma parte del Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 2023-2027 y responde al compromiso del Departamento de Salud y Osakidetza con el Pacto Vasco de Salud, que sitúa la atención a la cronicidad, los cuidados al final de la vida y la humanización de la asistencia entre sus prioridades.

La implantación será progresiva, con la incorporación escalonada de profesionales y la activación por etapas de los nuevos servicios, hasta alcanzar la cobertura completa en toda Euskadi.