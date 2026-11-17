El Gobierno Vasco ha dado por finalizada la negociación con la oposición para llegar a un posible pacto en torno a los presupuestos de 2027 al no llegar a acuerdos. Por ello, las cuentas públicas se aprobarán únicamente con el respaldo de los socios del ejecutivo, el PNV y el PSE.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha comparecido este martes en Vitoria-Gasteiz ante los medios de comunicación para anunciar que finaliza este período de negociaciones porque "no se han dado las condiciones para llegar a acuerdos", principalmente con EH Bildu, que ha sido el único grupo que ha trasladado al Gobierno Vasco una propuesta concreta.

Ha reconocido que existen "coincidencias" con EH Bildu en los retos y preocupaciones que tiene Euskadi como país, pero que el Gobierno Vasco y la coalición abertzale tienen "recetas distintas" para aplicar las políticas públicas.

El consejero ha desvelado que EH Bildu, en materia de vivienda, ha propuesto "1000 millones de euros de endeudamiento adicional", cantidad a la que habría que sumar otros 500 millones por la "carga financiera", por lo que al final el impacto económico ascendería a unos 1500 millones de euros. "¿De dónde salen esos recursos? ¿Dejamos de destinar recursos a otras políticas públicas?", ha preguntado.

D'Anjou ha reconocido que el Gobierno Vasco mantiene diferencias con EH Bildu sobre el modelo, el enfoque y la manera de llevar a la práctica las propuestas.

En cuanto a la negociación con el PP, el consejero ha recordado que los populares decidieron abandonar la negociación el mismo día en el que se abrió la ronda de negociación, el 9 de noviembre, con todos los grupos de la oposición excepto con Vox.

Sumar, que ya advirtió de que veía "muy difícil" un acuerdo, no ha presentado propuestas que permitan abrir una negociación concreta, ha aclarado D'Anjou.

El consejero ha asumido también que otro factor que ha influido en las negociaciones ha sido la cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre, situación que "genera ruido".

Pese a esta falta de acuerdos, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y confianza porque Euskadi contará con unos “presupuestos sólidos que serán capaces de responder a los retos”.

El proyecto de presupuestos asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % más que el de 2026. El 26 de noviembre finaliza el plazo de presentación de enmiendas en el Parlamento y el 4 de diciembre se celebrará un pleno para debatir las enmiendas a la totalidad, en el caso de que algún grupo pida la devolución del proyecto de ley.

Una vez superado este trámite, el 10 de ese mes comenzará el debate de las alegaciones parciales de los grupos en comisión y el 21 de diciembre se aprobarán definitivamente las cuentas públicas de 2027, al menos con los votos de los parlamentarios del PNV y del PSE.