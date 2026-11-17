El Gobierno español ha dado luz verde este martes al decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5 % para más de tres millones de empleados públicos correspondiente a 2027 en cumplimiento del pacto cerrado con los sindicatos en noviembre de 2025.



El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de "la mayor subida para los funcionarios desde 1992".



López ha recordado que la subida forma parte del acuerdo sellado con los sindicatos UGT, CC. OO. y CSIF y que establecía una senda para subir los salarios de los empleados públicos hasta un 11 % en el horizonte de 2028. Junto a esto, y también en función de ese acuerdo, ha explicado que en el primer trimestre de 2027 se abonará en las nóminas de los empleados públicos un 0,5 % adicional y retroactivo desde enero de 2026, una vez que el INE confirme que la inflación este año ha crecido por encima del 1,5 %.



"Estamos cumpliendo con lo que se pactó", ha añadido López, que ha recordado que la subida debe pasar ahora por el Congreso, por la Diputación Permanente, ya que conlleva dotación presupuestaria.



"Nadie va a votar en contra (...) sería impensable", ha incidido el ministro, que ha defendido que si no se daba luz verde ahora a la subida no daría tiempo a que entrara en vigor en 2027.