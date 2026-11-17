Las exportaciones vascas alcanzaron en septiembre los 2894,8 millones de euros, un 21,7 % más que en el mismo mes de 2025 y un 12,2 % por encima de septiembre de 2024, lo que supone el mejor mes de septiembre para las exportaciones vascas de los últimos diez años, situándose un 20,6 % por encima de la media de los meses de septiembre registrada entre 2017 y 2025, según ha destacado el Gobierno Vasco.

En un comunicado, el Ejecutivo ha indicado que el buen comportamiento del mes eleva las exportaciones acumuladas entre enero y septiembre hasta los 23 461,2 millones de euros, un 5,4% más que en 2025, lo que supone 1202 millones de euros adicionales, y un 1,6% más que en 2024.

El acumulado de los diez primeros meses es el tercer mejor periodo exportador entre enero y septiembre de los últimos diez años, únicamente por detrás de 2022 y 2023, ejercicios excepcionales marcados por la recuperación postpandemia y las fuertes distorsiones de precios asociadas a la guerra de Rusia contra Ucrania. El valor de las exportaciones en 2026 se sitúa, además, un 13,8 % por encima de la media de los nueve años anteriores.

La evolución de los últimos meses "evidencia una aceleración progresiva de la actividad exportadora vasca", según ha destacado el Ejecutivo.

El crecimiento acumulado de las exportaciones, que se situaba en el 2,2 % hasta julio, avanzó hasta el 3,5 % en agosto y alcanza ahora el 5,4 % hasta septiembre. La misma evolución se aprecia en los datos mensuales: tras crecer un 11,5 % en julio y un 19,1 % en agosto, las exportaciones aumentan un 21,7 % en septiembre.

El Gobierno Vasco ha indicado que se consolida así una tendencia de recuperación que ya comenzó a apreciarse durante el verano y que en septiembre "gana intensidad y, sobre todo, amplitud sectorial".