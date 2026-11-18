El Gobierno de Navarra ha aprobado una inversión de 354 millones de euros, con el objetivo de impulsar la segunda fase del Canal de Navarra, una infraestructura de 70 kilómetros cuyo cometido es llevar agua desde el embalse de Itoiz hasta la Ribera.

La presidenta del Gobierno foral de Navarra, María Chivite, ha firmado hoy el convenio con el Gobierno de España para ejecutar y financiar las obras de esta segunda fase. El texto se trasladará ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que lo rubrique la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. Con ello, el consejero navarro de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha destacado que se culminará el proceso administrativo para llevar agua desde Itoiz hasta la Ribera.

El punto de partida del canal está en el depósito de Itoiz, situado en Lónguida, y recorre gran parte del territorio navarro. La segunda fase completará el recorrido desde el canal actual, en Pitillas, hasta la laguna de Lor (Ablitas). Además del canal principal, se ejecutará un ramal para regar la zona del río Alhama, que terminará entre Cintruénigo y Corella. De todo ello se beneficiarán 21.522 hectáreas de regadío.

Inversión compartida

A los 354 millones de euros de la segunda fase hay que sumar 496 millones ya invertidos en la primera fase, lo que supone una inversión total de 850 millones. La financiación es compartida por los ejecutivos estatal y autonómico, con aportaciones del 60 % y 40 %, respectivamente, a través de la Sociedad CANASA, creada tras el primer convenio de 1998 para ejecutar la obra.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la firma del convenio entre las dos administraciones, y tendrá una vigencia de 42 años, en atención al periodo necesario para recuperar los costes de las inversiones y cumplir los compromisos a largo plazo asumidos por ambas administraciones; entre ellas, la cesión a CANASA de los aprovechamientos hidroeléctricos vinculados al sistema del embalse de Itoiz.