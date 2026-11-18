Espainiako Gobernuak soldaten sekretuarekin amaitu du
Langileek eskubidea izango dute enpresan soldata-aldeak dauden ala ez jakiteko. Informazioa idatziz eskatuko dute, eta enpresak bi hilabete izango ditu erantzuteko. Ez betetzeak 7.500 eurorainoko isuna eragin diezaioke enpresari.
Langileek beren kontratuaren funtsezko elementuei buruz duten informazio-eskubidea indartzeko eta generoaren araberako ordainsari-arrakalaren detekzioa eta hura konpontzeko mekanismoak hobetzeko arau berria onartu du Espainiako Gobernuak. Europako bi zuzentarauren transposizioarekin burutu dute, eta Kongresuko Diputazio Iraunkorrean onartu beharko da orain.
"Amaitu da enpresetako soldaten sekretua", esan du Yolanda Diaz bigarren presidenteorde eta Lan ministroak Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. Azaldu duenez, arauak lehen aldiz jasotzen du langileak babesten dituen "berariazko ukigabetasuna", lan-eskubideak erreklamatzearen ondoriozko errepresalien aurrean.
Horrela, langileek eskubidea izango dute beren enpresan soldata-aldeak dauden ala ez jakiteko. Horrela, idatziz eskatuko dute banakako ordainsariari eta batez besteko ordainsariei buruzko informazioa, sexuaren arabera banakatuta, ordainsari-talde, -kategoria eta -mailetan. Enpresak bi hilabete izango ditu erantzuteko, eta ez betetzeak 7.500 eurorainoko isuna ekar diezaioke.
Enplegu-iragarki neutroak
Erreformak gardentasun-eskakizunak enplegua lortzeko fasera zabaldu ditu, egon daitezkeen diskriminazio-egoerak prebenitzeko eta generoaren egiturazko arrakalak murrizten laguntzeko.
"Aurretik jardungo dugu berdintasuna jatorrian egon dadin", esan du presidenteordeak, eta argitu du eskaintzek neutroak izan beharko dutela eta soldata berariaz argitu beharko dutela, hautaketa-prozesuetan debekatuta baitago hautagaien ordainsarien historiaz galdetzea.