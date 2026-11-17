Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen negoziazioa amaitutzat eman du, oposizioarekin akordiorik lortu gabe
2027rako kontu publikoak gobernu-taldea osatzen duten bazkideen (EAJ eta PSE) babesarekin bakarrik onartuko dira. EH Bildu izan da proposamen zehatz bat egin duen talde bakarra.
Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman du 2027ko aurrekontuen inguruan oposizioarekin egindako negoziazioa, akordiorik gabe. Hori dela eta, kontu publikoak Jaurlaritzako kideen, EAJren eta PSEren, babesarekin bakarrik onartuko dira.
Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak agerraldia egin du astearte honetan Gasteizen, negoziazio-aldi hau amaitu dela iragartzeko, "ez direlako baldintzak bete akordioak lortzeko", batez ere EH Bildurekin, Eusko Jaurlaritzari proposamen zehatz bat helarazi dion talde bakarra izan denarekin.
Euskadik dituen erronka eta kezketan EH Bildurekin "kointzidentziak" daudela onartu du, baina Eusko Jaurlaritzak eta koalizio abertzaleak politika publikoak aplikatzeko "errezeta desberdinak" dituztela gaineratu du.
Sailburuak jakinarazi duenez, EH Bilduk, etxebizitzaren arloan, "1.000 milioi euroko zorpetze gehigarria" proposatu du, eta kopuru horri beste 500 milioi gehitu beharko litzaizkioke, "finantza-kargagatik". Ondorioz, eragin ekonomikoa 1.500 milioi eurokoa izango litzateke. "Nondik aterako dira baliabide horiek? Baliabideak beste politika publiko batzuetara bideratzeari utziko al diogu?", galdegin du.
D'Anjouk onartu du Eusko Jaurlaritzak eta EH Bilduk desberdintasunak dituztela ereduari, ikuspegiari eta proposamenak praktikan jartzeko moduari buruz.
PPrekin negoziatzeari dagokionez, sailburuak gogorarazi du popularrek negoziazioa uztea erabaki zutela azaroaren 9an, oposizioko talde guztiekin (Voxekin izan ezik) negoziatzeari ekin zioten egunean.
Sumarrek ohartarazi zuen "oso zaila" ikusten zuela akordio bat lortzea, baina ez du negoziazio zehatz bat irekitzeko proposamenik aurkeztu, D'Anjouk zehaztu duenez.
Sailburuak onartu du negoziazioetan eragina izan duen beste faktore bat izan dela azaroaren 29ko Espainiako hauteskunde orokorren gertutasuna, eta egoera horrek "zarata" sortzen duela.
Akordiorik ez badago ere, lasaitasun eta konfiantza mezua helarazi du, Euskadik "erronkei erantzuteko gai izango diren aurrekontu sendoak" izango dituelako.
Aurrekontu-proiektua 17.629 milioi eurokoa da, 2026koa baino % 7,6 gehiago. Azaroaren 26an amaituko da zuzenketak Legebiltzarrean aurkezteko epea, eta abenduaren 4an osoko bilkura egingo dute osoko zuzenketak eztabaidatzeko, baldin eta talderen batek lege-proiektua itzultzea eskatzen badu.
Izapide hori gainditu ondoren, hil horren 10ean hasiko da batzordean dauden taldeen alegazio partzialen eztabaida, eta abenduaren 21ean onartuko dituzte behin betiko 2027ko kontu publikoak, gutxienez EAJko eta PSEko legebiltzarkideen botoekin.