LABek bertan behera utzi ditu Nafarroako ikuskizunen sektoreko bi greba egunak, negoziazioari berriro ekin ondoren
Astearte honetan bildu zen lehen aldiz negoziazio mahaia, 11 hilabetez bilerarik eta aurrerapenik egin gabe egon ostean. Patronalak langileen proposamena aztertzeko konpromisoa hartu du, eta hitzarmena sinatzeko prest agertu.
LAB sindikatuak bertan behera utzi ditu Nafarroako ikuskizun eta ekitaldien sektorean azaroaren 26 eta 27rako aurreikusita zeuden greba egunak, AESTAN patronalak negoziazioei berriro ekiteko konpromisoa hartu eta hitzarmen kolektiboa sinatzeko prest agertu ostean.
Erabakia hartu du astearte honetan Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien eta laguntzaileen hitzarmenaren negoziazio mahaia bildu ostean; izan ere, 11 hilabetez bilerarik egin gabe eta negoziazioan aurrerapausorik eman gabe egon dira.
Sektoreko lau enpresa handienek parte hartu zuten bileran, eta LABek positibotzat jo du hori, greba-deialdien bidez egindako presioaren ondorio zuzena dela iritzita.
Bileran, patronalak konpromisoa hartu zuen sindikatuek aurkeztutako azken proposamena aztertzeko, eta hitzarmena sinatzeko prest zegoela adierazi zuen.
Halaber, iragarri zuen aste honetan bertan kontraproposamen bat helaraziko duela, eta LABek azaroaren 23rako aurreikusita dagoen hurrengo bileran erantzun ahal izango diola. Bilera horren ostean beste bost bilera egingo dituzte, negoziazioari jarraipena emateko.
Konpromiso horien aurrean, LABek grebak bertan behera uztea erabaki du, negoziazio-prozesuarekiko erantzukizunaren adierazgarri eta deialdia eragin zuten helburuak bete direla iritzita.
Hala ere, sindikatuak ohartarazi du deialdia bertan behera uzteak ez dakarrela aldarrikapenen amaiera, eta berretsi du patronalaren jarrera aurrerapen zehatzetan eta sektorearentzat lan baldintza duinetan gauzatu behar dela.