La Diputación Foral de Bizkaia ha comenzadi a abonar las ayudas, dotadas con 1,5 millones de euros, para casi 700 explotaciones agrícolas y ganaderas del territorio afectadas por la sequía de este verano.



Así lo ha anunciado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada este jueves.



En total, 683 explotaciones se beneficiarán de estas ayudas, por un importe de 1 461 906,55 euros, en el marco del plan de medidas extraordinarias anunciado el pasado mes de octubre para hacer frente a los efectos de la falta de precipitaciones y las altas temperaturas en el sector primario durante la época estival.



Estas ayudas forman parte del plan dotado con 2 millones de euros que la institución foral acordó tras las reuniones mantenidas con los sindicatos EHNE Bizkaia y ENBA, Lursail y diferentes asociaciones del sector agrario.



Del presupuesto total, 1,5 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrícolas y ganaderas, mientras que los 500 000 euros restantes se reservan para actuaciones en montes de utilidad pública y patrimoniales.



Las cuantías se han establecido en función de los criterios previstos para cada línea de ayuda.



Así, cada explotación puede recibir hasta 7500 euros por línea si cuenta con una persona agricultora a título principal (ATP), mientras que el importe máximo asciende a 10 000 euros en el caso de explotaciones con más de una persona ATP.

