El proceso de adjudicación del Gobierno Vasco de los servicios de ambulancias de Soporte Vital Básico y Transporte Programado y Concertado ha quedado "cancelado" después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi haya aceptado los recursos de ESK y LAB contra la licitación de los pliegos.

Ambos sindicatos interpusieron el pasado mes de julio sendos recursos contra los pliegos del Departamento vasco de Salud para los servicios del Transporte Sanitario Urgente y No Urgente, valorados en alrededor de 1400 millones de euros.

ESK, que mañana ofrecerá una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz para dar detalles de este proceso, argumentaba en su recurso que la Administración no había acreditado los requisitos que exige la legislación para recurrir a la externalización de un servicio público esencial.

Según la central sindical, el expediente no demostraba la insuficiencia de medios propios, no incorporaba el análisis de eficiencia y sostenibilidad exigido por la normativa y tampoco comparaba el coste de la gestión indirecta con el de una eventual gestión directa por parte de Osakidetza.

En la misma línea, LAB ha publicado una nota explicando su recurso, y, en ese sentido, ha considerado que estas resoluciones ponen de manifiesto que la política privatizadora del Departamento de Salud "no obedece a una necesidad técnica de gestión, sino a una mera voluntad política".

ESK, asimismo, ha considerado que el transporte sanitario urgente constituye una red pública plenamente integrada en Osakidetza y que la externalización únicamente introducía un intermediario entre la Administración y las personas trabajadoras.

El recurso también cuestionaba la estructura económica del contrato. ESK señaló que aproximadamente el 15 % del presupuesto se destina a cubrir gastos generales, estructura empresarial y beneficio industrial de las empresas adjudicatarias.

Por su parte, LAB ha pedido al Departamento de Salud que no vuelva a intentar "seguir adelante con la privatización maquillando nuevos pliegos".