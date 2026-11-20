Urtebeteko grebaren ondoren, aurreakordioa lortu dute Gipuzkoako zahar-egoitzetan
Sindikatuek eta Aldundiak pozez hartu dute patronalarekin lortutako akordioa. Hitzarmen berriari esker, 5.000 langileren baldintzak hobetuko dituzte.
ELA eta LAB sindikatuek aurreakordioa iragarri dute Gipuzkoako egoitzetako langileen hitzarmen berria sinatzeko. Itun berriak % 75eko gutxieneko lanaldia bermatuko du, bertan behera utziko du gaur egun langileek duten prestasuna, eta gerokultoreen soldata 2.000 eurotik gorakoa izango da 2027an.
Akordioaren indarraldia 2025etik 2028rakoa izango da, betiere greba mugagabean dauden langileek oniritzia adierazten badute. Zortzi erresidentziatan daude egoera horretan, eta asanbladaz asanblada berretsi beharko dute aurreakordioa.
% 75eko gutxieneko lanaldia ezarrita, “milaka langilek lanorduak egutegian finkatu eta diru-sarrera duinak eskuratu ahal izango dituzte”, nabarmendu dutenez. 60 urtetik gorako langileen kasuan, aukera izango dute % 100eko lanaldia izateko.
Lau urtez, KPIz gain, beste % 2ko soldata igoera izango dute, gerokultoreen soldata 2.000 eurotik gora kokatu arte. Horrela, lanaldi txikienak % 75koak izango direnez, soldatarik baxuenak ez dira 1.500 eurotik jeitsiko.
Akordioan beste hainbat kontu jaso dituzte: errelebo-kontratua izateko aukera, 60 urtetik aurrera lanaldia %25 murrizteko aukera, lan-osasuneko neurriak, hobekuntzak soldata gabeko baimenetan eta gaixotasun bajetan soldata osoa bermatzea, besteak beste.
Sindikatuek eta Aldundiak akordioa txalotu dute
ELAk “Foru Aldundiaren jarrera aldaketari” balioa eman dio, aurreko urteetan “gutxiengo hitzarmen antidemokratikoak” bultzatu ondoren. Oraingoan “langileen eta egoilarren ahotsa entzun” duela adierazi dute. Horretara, ELAren arabera, “zaintza publiko, doako, unibertsal eta kalitatezko baterantz urrats ezinbestekoa” lortu dute.
LABek nabarmendu du aurreakordioak urratsak ematen dituela "administrazio publikoko langileekiko ekiparazioaren alde", eta arrakala murrizten duela. Hala ere, ohartarazi du hurrengo negoziaketa "dagokion indarrarekin jorratuko" duela, ekiparazioa bere osotasunean lortze aldera.
Eider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak hitzarmena "guztien adostasunarekin" lortu izana nabarmendu du, sindikatuek eta patronalek (Adegi, Matia eta Lares) bat eginda. Hitzarmenak hobekuntza garrantzitsuak jasotzen dituela adierazi du, eta horiek "ezinbestekoak" direla "zaintza sektorea sendotzeko eta kalitatezko arreta eskaintzen jarraitzeko".