Osasun Sailak "formaltzat" jo du Kontratuen inguruko errekurtsoen organoak eskatutako zuzenketa, eta anbulantzia-zerbitzua berriro lizitatuko du
Osasun Sailaren arabera, kontratazio-eredua ez dago zalantzan, eta errekurtsoen organoak ez du ondorioztatu Osakidetzak zerbitzua bere baliabideekin emateko gaitasuna duenik. ESK sindikatuak, berriz, anbulantzia zerbitzua publifikatzea eskatu du, eta premiazko bilera egiteko eskatu dio Alberto Martinez sailburuari.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren ustez, Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak egindako eskaera zuzenketa formal bat da, eta ez du zalantzan jartzen aukeratutako kontratazio-eredua. Hala adierazi du ostiral honetan, osasun-garraio urgentea eta programatua kontratatzeko lizitazioaren aurkako sindikatuen helegiteak onartu eta prozedura berrikusteko eskatu ostean.
Osasun Sailaren arabera, OARCek espedienteko dokumentuetako baten idazketa hobetzeko eta Administrazioak zerbitzua bere baliabideekin zergatik ezin duen eman zehatzago azaltzeko eskatu du. Hala ere, Sailak azpimarratu du ebazpenak ez duela zerbitzua emateko eredua zalantzan jartzen, eta ez duela ondorioztatu Osakidetzak zerbitzua zuzenean bere gain hartzeko behar adina baliabide dituenik.
Jaurlaritzak nabarmendu du, gainera, Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak zerbitzuaren beharra eta haren dimentsionamendua egiaztatuta duela, eta sindikatuek lan-baldintzei eta zerbitzuaren gauzatzeari buruz aurkeztutako eragozpen gehienak baztertu dituela.
Justifikazio-memoria osatu eta espedientea berriro eramango du Gobernu Kontseilura
Osasun Sailak OARCen aurrean errekurtsoen tramitazioan aurkeztu zituen azalpenak txertatuko ditu justifikazio-memorian. Azalpen horietan, zerbitzua kontratatzeko beharra arrazoitu zuen, bere baliabideekin eskaintzeko gaitasunik ez duela argudiatuta.
Dokumentazioa osatutakoan, espedientea berriro eramango du Gobernu Kontseilura. Sailak ahalik eta lasterren egingo duela eta lizitazio berriaren izapideak bizkortzen saiatuko dela iragarri du.
Erabakiak beste atzerapen bat ekarriko du kontratu berria martxan jartzeko. Kontratu horren helburua osasun-garraioaren behin-behinekotasun egoerari amaiera ematea da. Jaurlaritzaren arabera, helburuak bere horretan jarraitzen du: zerbitzu egonkorra eta arautua eskaintzea, profesionalentzat zein pazienteentzat berme handiagoekin.
ESK sindikatuak anbulantziak publifikatzea eskatu du
Eusko Jaurlaritzaren jarreraren aurrean, ESK sindikatuak anbulantzia zerbitzua Osakidetzan integratzea eta baliabide publikoekin kudeatzea eskatu du. Horretarako, Alberto Martínez Osasun sailburuarekin premiazko bilera egitea eskatu du. Lizitazioaren zenbatekoa 1.400 milioi euro ingurukoa zen.
ESKren ustez, OARCen ebazpenak sindikatuak kanpo-kudeaketaren aurka aurkeztutako argudioak babesten ditu. Sindikatuaren arabera, espedienteak ez zuen egiaztatzen Administrazioak bere baliabide nahikorik ez zuenik, ez zuen araudiak eskatutako eraginkortasunaren eta jasangarritasunaren azterketarik jasotzen, eta ez zuen kudeaketa pribatuaren kostua Osakidetzaren zuzeneko kudeaketarenarekin alderatzen.
ESKk azaldu du azterlan ekonomiko bat aurkeztu zuela OARCen aurrean, eta bertan kudeaketa publikoa «interes publikorako aukerarik eraginkorrena, jasangarriena eta efikazena» dela defendatu zuela. Sindikatuaren kalkuluen arabera, zerbitzua publifikatzeak kontratuaren balio osoaren % 5,4ra arteko aurrezpena ekar lezake, aztertutako egoerarik txarrenean ere.
Horrenbestez, ESKk Osasun Sailari eskatu dio osasun-garraio urgentea Osakidetzan organikoki integratzeko. Martínez sailburuari, gainera, Gipuzkoako Onkologikoa Osakidetzan integratzea ahalbidetu zuen borondate politiko bera izateko eskatu dio.
Anbulantzia zerbitzuak normaltasunez jarraitzen du
Osasun Sailak lasaitasun mezua helarazi nahi izan die herritarrei, eta anbulantzia zerbitzua egunero martxan dagoela eta osasun-arreta une oro bermatuta dagoela ziurtatu du.
Sailak azpimarratu du berrikuspen administratiboak etorkizuneko kontratazioari baino ez diola eragiten, eta ez duela gaur egungo arreta urgente eta programatuaren jarraitutasuna baldintzatzen.
Kontratu berriaren helburua azken bi urteetan luzatu den behin-behinekotasun egoerari amaiera ematea da. Egoera hori 2024ko azaroan hasi zen, Eusko Jaurlaritzak Grup La Pau enpresarekin zuen kontratua aurrez eten zuenean.