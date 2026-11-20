El Departamento de Salud del Gobierno Vasco considera que la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), que ha estimado los recursos sindicales contra la licitación del transporte sanitario urgente y programado, plantea una corrección de carácter formal y no cuestiona el modelo de contratación elegido. Así lo ha señalado este viernes tras conocerse la anulación del procedimiento, que obliga a revisar la documentación antes de volver a licitar el servicio.

Según Salud, el OARC ha solicitado mejorar la redacción de uno de los documentos del expediente y explicar con mayor detalle por qué la Administración no puede prestar el servicio con medios propios. Sin embargo, el Departamento subraya que la resolución no cuestiona la modalidad de prestación del servicio ni concluye que Osakidetza disponga de los recursos necesarios para asumirlo directamente.

El Gobierno Vasco también destaca que el órgano administrativo reconoce que tanto la necesidad del servicio como su dimensionamiento están acreditados y que ha rechazado la mayoría de las objeciones sindicales relativas a las condiciones laborales y de ejecución.

Salud ampliará la memoria y volverá a presentar el expediente

El Departamento incorporará a la memoria justificativa las explicaciones que ya había remitido al OARC durante la tramitación de los recursos. En ellas detallaba las razones por las que considera necesario contratar el servicio ante la falta de recursos propios para prestarlo.

Una vez completada la documentación, Salud volverá a elevar el expediente al Consejo de Gobierno. El Departamento asegura que trabajará para hacerlo a la mayor brevedad posible y agilizar así una nueva licitación.

La decisión supone un nuevo retraso en la puesta en marcha del contrato, que debía poner fin a la situación de provisionalidad del transporte sanitario. El objetivo del Gobierno Vasco, según ha señalado, sigue siendo disponer de un servicio regularizado y estable, con mayores garantías tanto para los profesionales como para los pacientes.

ESK reclama la publificación del servicio y pide reunirse con el consejero

Frente a la posición del Gobierno Vasco, el sindicato ESK reclama que el servicio de ambulancias se integre en Osakidetza y pase a gestionarse con medios públicos. La central sindical ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Salud, Alberto Martínez, para abordar esta posibilidad tras la anulación de la licitación, cuyo importe rondaba los 1400 millones de euros.

ESK considera que la resolución del OARC respalda sus argumentos contra la externalización. Según el sindicato, el expediente no acreditaba la insuficiencia de medios propios de la Administración, no incluía el análisis de eficiencia y sostenibilidad exigido por la normativa ni comparaba el coste de la gestión privada con el de una posible gestión directa por Osakidetza.

La central sindical asegura que presentó un estudio económico ante el órgano de recursos en el que defendía que la gestión pública sería la opción «más eficiente, sostenible y eficaz para el interés público». Según sus cálculos, la publificación podría suponer un ahorro de hasta el 5,4 % del valor total del contrato en el peor de los escenarios analizados.

El sindicato pide al Departamento de Salud que integre orgánicamente el transporte sanitario urgente en Osakidetza y reclama a Martínez la misma voluntad política que, a su juicio, permitió incorporar el centro sanitario Onkologikoa de Gipuzkoa a la red pública vasca.

El servicio de ambulancias sigue funcionando con normalidad

Salud ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha asegurado que el servicio de ambulancias continúa activo todos los días y la asistencia sanitaria está garantizada en todo momento.

El Departamento insiste en que la revisión administrativa afecta exclusivamente a la futura contratación y no a la continuidad de la atención urgente y programada.

El nuevo contrato pretende poner fin a una situación provisional que se prolonga desde hace dos años, después de que el Gobierno Vasco rescindiera anticipadamente el contrato con Grup La Pau en noviembre de 2024.