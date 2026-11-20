Retirar el 12 % de la producción para evitar que caigan los precios en origen. Una medida que busca proteger a los olivicultores, pero que genera dudas entre productores y consumidores: las importaciones, la aplicación de la medida y el margen de las cadenas de distribución están en el centro del debate. Analizamos quién gana, quién pierde y qué consecuencias puede tener esta medida.