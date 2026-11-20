El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado la huelga del próximo lunes, 23 de noviembre, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno español y Renfe en materia de seguridad ferroviaria. Semaf era el único que mantenía la convocatoria, y fuentes del Ministerio de Transportes han confirmado que el acuerdo pone fin a "la conflictividad laboral en el sector".

Semaf se suma así a la mayor parte de los sindicatos de los comités generales de empresa (CGE) de Renfe y Adif, que el jueves ya diera por cerrada la conflictividad en el sector ferroviario abierta tras el accidente de Urda (Toledo), en el que el pasado 28 de febrero fallecieron 69 personas.

El acuerdo alcanzado recoge el cumplimiento efectivo de los acuerdos de febrero con medidas como extender los coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal ferroviario, limitación de los tiempos de conducción o un nuevo protocolo de alertas meteorológicas, que fija umbrales en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para determinar la circulación segura de los trenes.

El pasado miércoles, el sindicato calificó de insuficiente el documento que les había trasladado el Ministerio de Transportes para firmar y poner fin al conflicto.

No obstante, Semaf ha subrayado hoy en un comunicado que la firmeza demostrada por el colectivo de maquinistas durante el proceso de conflictividad ha permitido desbloquear los incumplimientos arrastrados desde el acuerdo de febrero de 2026, que motivaron la convocatoria, y "arrancar" mejoras adicionales de "calado estructural" que elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario.