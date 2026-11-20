Tras entrar las sociedades de Tubos Reunidos en liquidación, cinco posibles compradores podrían proyectar luz al futuro de Tubos Reunidos pero, para ello, el Comité de la Empresa ha reclamado la implicación de las instituciones.

En una comparecencia de prensa, los portavoces de la plantilla han insistido en que han sido “la nefasta gestión de la dirección y la avaricia de los accionistas” las causas de la situación de la empresa, y han negado cualquier responsabilidad de la clase trabajadora. Ha reconocido que la existencia de posibles compradores es una buena noticia, pero ha subrayado la necesidad de un proyecto industrial que garantice la actividad y el empleo.

Los trabajadores de Tubos Reunidos han exigido al Gobierno de España que deje de “ser un obstáculo”. En ese sentido, han recordado que los objetivos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) son contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial, preservar sectores estratégicos y proteger el empleo, por lo que han denunciado que “no puede ser un lastre”.

Además, ha instado a la Abogacía del Estado a que deje de “impuganar cualquier procedimiento ante el juzgado mercantil”, ya que, con ello, está “obstaculizando permanentemente cualquier posibilidad de proyecto de futuro”.

Los trabajadores también han puesto el foco en el Gobierno Vasco, con el que se reunirán para ver “qué papel está dispuesto a jugar”. Han recordado que en febrero manifestó su disposición a “acompañar” a los inversores para dar un futuro industrial a Tubos Reunidos. “Es el momento de concretar ese compromiso”, han recordado. “Hay que explicar cómo se va a hacer y qué garantías se van a exigir para mantener la actividad y el empleo”.