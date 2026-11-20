La red eléctrica de Euskadi ganará 6000 megavatios de potencia en los próximos cinco años, lo que supone un incremento del 50 % respecto a su capacidad actual. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la versión definitiva de la Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030, que recoge esta ampliación, acordada previamente entre los Gobiernos vasco y español tras varios meses de negociación.

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha celebrado la decisión, al considerar que permitirá resolver uno de los principales problemas de la industria vasca: la falta de acceso a la red eléctrica.

"La electricidad es el oxígeno que nuestra industria necesita para crecer", ha señalado Jauregi. Según ha explicado, la electricidad representa actualmente el 25 % del consumo energético de Euskadi y las previsiones apuntan a que alcanzará el 46 % en 2040.

El consejero ha destacado que el incremento de potencia permitirá avanzar en la descarbonización industrial, favorecer el crecimiento de las empresas y atraer nuevas inversiones estratégicas. En este sentido, ha indicado que las actuaciones previstas en materia de descarbonización darán respuesta a las necesidades de 117 empresas y contribuirán a garantizar más de 70 000 empleos en Euskadi.

Más de veinte actuaciones y diez nuevas subestaciones

Para incorporar la potencia adicional, la planificación contempla más de veinte intervenciones en subestaciones ya existentes y la construcción de otras diez nuevas. Estas instalaciones transforman la electricidad para que llegue a las industrias con la tensión adecuada.

En Bizkaia, se ampliará la capacidad de la subestación de Gatika para facilitar la expansión del Parque Tecnológico de Zamudio y el desarrollo de la zona oriental del territorio. También se modernizará la subestación de Santurtzi y se reforzará la conexión con Ortuella. Estas actuaciones permitirán avanzar en la electrificación del puerto de Bilbao y facilitarán la puesta en marcha de nuevos proyectos.

En Gipuzkoa, la nueva subestación de Azpeitia reforzará la seguridad del suministro y dará respuesta a las necesidades industriales de Urola y la costa. Asimismo, las ampliaciones de Ormaiztegi y Oiartzun contribuirán, respectivamente, a la recuperación industrial de Goierri y al desarrollo de Oarsoaldea y del puerto de Pasaia.

La ampliación de la red también facilitará la construcción de viviendas

La nueva planificación también busca facilitar el desarrollo urbanístico y la construcción de nuevas viviendas, después de que la falta de capacidad de conexión a la red haya afectado a distintas promociones.

Entre las actuaciones previstas, la reforma de la subestación de Hernani permitirá conectar promociones residenciales que habían quedado paralizadas por falta de suministro eléctrico.

En Bizkaia, las intervenciones en la subestación de Alonsotegi ayudarán a completar las promociones de viviendas previstas en Zorrotzaurre, en Bilbao. En Álava, la nueva subestación de Vitoria facilitará el desarrollo de futuras promociones en los barrios de Salburua y Zabalgana.

Tras la aprobación definitiva de la planificación, el Gobierno Vasco quiere acelerar la ejecución de las inversiones. Jauregi ha anunciado una reunión para la próxima semana con Redeia, Iberdrola y distintas instituciones para comenzar a concretar los trabajos.