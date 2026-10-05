CC. OO.k eta UGTk greba orokorra deitu dute udazkenerako
24 orduko lanuztearen behin betiko data plataforma sozialekin eta Maizterren Sindikatuarekin batera zehaztuko dute ondorengo egunetan.
CC.OO. eta UGT sindikatuek 24 orduko greba orokorra egitea adostu dute udazkenerako, soldata duinak eta etxebizitza duinak lortzeko aukera aldarrikatzeko. Neurri hori zuzendaritza-organo gorenek berretsi beharko dute orain, bi erakundeek ohar baten bidez iragarri dutenez.
Joan den ostiralean Diputatuen Kongresuan etxebizitzari buruzko errege lege-dekretuak atzera bota ostean eman dute pauso hori sindikatuek. Egoera horren aurrean, lan-arloko aldarrikapenak gizarte-mobilizazioetan sartzea erabaki dute, maizterren eta auzo-elkarteen mugimenduekin bat eginez.
24 orduko lanuztearen behin betiko data plataforma sozialekin eta Maizterren Sindikatuarekin batera zehaztuko dute.
"Joan den asteburuko manifestazioek eskari horren indarra erakutsi dute, eta erantzuna eskaera horri eusten dioten erakunde guztien artean eraiki behar da", argudiatu dute.
Sindikatuek protesta hori Enplegurako eta Negoziazio Kolektiborako VI. Akordiorako (AENC) egindako eskaeretan – % 4 eta % 7 arteko soldata-igoerak planteatzen dituzte berrikuspen-klausulekin – eta "Etxebizitzarako eskubidearen aldeko dekalogoan – itun soziala, alokairuak mugatzea, etxebizitza babestuen parke publiko" eta iraunkorra "sortzea eta Etxebizitza Eskubidearen aldeko Legea lurralde guztietan" benetan "aplikatzea eskatzen du – kokatzen dute.
Deialdi horren bidez, CC.OO. eta UGT sindikatuek dei egiten diete enpresa-erakundeei negoziazio kolektiboa desblokea dezaten eta oinarrizko ondasunak eskuratzeko beharrezkoak diren ordainsariak ziurta ditzaten, bai eta gai horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei ere, etxebizitzarako eskubideari buruzko legeria eraginkortasunez aplika dezaten.