Ehunka lagun kalera atera dira Euskadin eta Nafarroan, etxebizitzaren negozioaren aurka
LABek premiazko neurriak eskatu ditu espekulazioaren eta inbertsio funtsen aurka. Mobilizazioek aurrera jarraitzen dute Kongresuak etxebizitzari buruzko dekretuak atzera bota ostean.
Ehunka lagun kalera atera dira larunbat honetan Donostian, Gasteizen eta Iruñean, etxebizitza "negozio" bihurtzearen aurka protesta egiteko eta etxebizitza duina izateko eskubidea bermatuko duten neurriak eskatzeko. LABek eta hainbat gizarte eragilek deitu dituzte mobilizazioak, Kongresuak Gobernuaren etxebizitza dekretuak atzera bota eta biharamunean.
Protestek ostiralean Euskal Herriko hiru hiriburuetan egindako mobilizazioei eman diete jarraipena. Bilbon, gainera, LABek manifestazioa deitu du iganderako.
Protesta Donostian, espekulazioaren aurka
Donostian, manifestazioa eguerdian abiatu da Boulevardetik, buruan zihoan pankartan "Borroka da giltza" eta "No al negocio de la vivienda" leloak ikusgai zirela. Besteak beste, Garbiñe Aranburu LABeko koordinatzaile nagusiak, Arantza Gonzalez Ezker Anitza-IUko koordinatzaile nagusiak eta Stop Desahucios plataformako kideek parte hartu dute bertan.
Manifestariek hiriko erdiguneko kaleak zeharkatu dituzte, LABen banderak eta ikurrinak eskuetan. Etxegabetzeen eta funts putreen aurkako oihuak egin dituzte, eta etxebizitza duina izateko eskubidea aldarrikatu dute. Boulevardera itzuli ondoren, bertan amaitu da mobilizazioa, LABeko bozeramaile batek mezua irakurri ostean.
Aranburuk adierazi duenez, "etxebizitzaren egoera larrialdi egoera da", eta salatu egin du etxebizitzekin negozioa egitea. "Errentismoaren, espekulazioaren eta etxebizitza negozio bihurtzearen aurka gaude", adierazi du.
LABeko buruak uste du Kongresuak atzera botatako bi dekretuek aurrerapausoa ekarriko zietela etxebizitza larrialdian daudenei. Hala ere, haren esanetan, ez zuten arazoa erabat konponduko, egiturazkoa baita eta neurri sakonagoak behar baititu.
LABek sindikatuekin eta gizarte eragileekin bilerak iragarri ditu
Aranburuk "kaleko borroka areagotzeko" deia egin du. Era berean, LAB beste sindikatu eta gizarte eragile batzuekin harremanetan jarriko dela iragarri du, egungo egoera aztertu eta zer-nolako erantzuna antola daitekeen ikusteko.
Mobilizazioa Kongresuak ostiralean etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ostean egin dute. Neurrien artean zeuden, besteak beste, alokairuko kontratuak luzatzea, errentak eguneratzeko mugak ezartzea, etxegabetze batzuen aurkako babesa zehaztea eta inbertsio funtsen jarduera jakin batzuk mugatzeko neurriak adostea.
LABek Iruñean Testaren etxebizitzak "erreskatatzea" eskatu du
Iruñean, LABek elkarretaratzea egin du Merindadeen plazan, funts putreak etxebizitza merkatutik ateratzea eta Testa Residencial eta Catella Group Nafarroatik kanporatzea eskatzeko.
Jaime Iribarren LABeko Gizarte Ekintzako arduradunak azaldu duenez, mobilizazioak hainbat gatazkatan murgilduta dauden maizterrekin batera ari dira antolatzen. Iruñeko kasuan, Testa Residencialen kontrolpean dauden etxebizitzetan bizi diren familiei buruz hitz egin du. Testa Blackstone AEBko inbertsio funtsaren filiala da.
Iribarrenek salatu du Testak 507 familia etxetik atera nahi dituela, eta Nafarroako Gobernuari eskatu dio esku har dezala etxebizitza horiek alokairuko parke publikora bideratzeko. LABen arabera, etxebizitzak diru publikoarekin eraiki ziren, eta, beraz, etxebizitza publiko izan beharko lukete, ez higiezinen negozio.
LABen arabera, Iruñeko elkarretaratzea erantzun koordinatu baten barruan dago.