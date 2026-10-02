Manifestazioak Euskal Herrian
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Milaka pertsona kalera atera dira etxebizitza duina izateko eskubidea aldarrikatzera

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Etxebizitzaren aldeko manifestazio jendetsuak egin dituzte ostiral honetan Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean, Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistak eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak deituta.

Bilbo Donostia Gasteiz Iruñea Etxebizitza Manifestazioak Gizartea

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