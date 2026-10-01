Nafarroako San Juan de Dios Ospitaleak uko egiten dio eutanasia aplikatzeari
Nafarroako Arartekoak egiaztatu du itunpeko zentroan hiltzeko laguntza eskatzen duten pazienteak sistema publikora eramaten dituztela, eta, beraz, zainketa aringarriak zuzenean Nafarroako Unibertsitate Ospitalean emateko eskatu du.
Nafarroako Arartekoak egiaztatu duenez, San Juan de Dios Ospitaleak uko egiten dio eutanasia bere instalazioetan egiteari, ez bertako profesionalen aldetik ez Nafarroako Osasun Zerbitzuko taldeen bisiten bitartez. Hori dela eta, San Juan de Dios Ospitaletik Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman behar izaten dituzte hiltzeko laguntza eskatzen duten pertsonak, hain zuzen, bere bizitzaren azken momentuetan.
Ez dira kasu isolatuak; aitzitik, Patxi Vera Ararteokak azaldu duenez, ospitale pribatuaren praktika sistematikoa da. Nafarroako osasun sistema publikoak itunpeko zentro horretara ditu bideratuta zainketa aringarriak, erabat ia, beraz, kaltea orokorra da.
"Inork ez luke jasan behar beharrezkoa ez den lekualdaketarik, bere bizitzako azken orduetan, antolaketa-arrazoiengatik eta, are gutxiago, legea betetzen ez delako", azpimarratu du Verak.
Izan ere, eutanasia aplikatzeari uko egitea legez kontrakoa da, Berme eta Ebaluazio Batzordeak urtearen hasieran jakinarazi zuenez. Pazientea ospitale publiko batera eraman behar izateak zerbitzuaren kalitatea kaltetzen du, eta, gainera, askotan zentroko profesionalen kontraindikazio klinikoa egon arren egiten da.
Orain, Arartekoak bi gomendio eman ditu. Batetik, foru erkidegoko zainketa aringarriak zuzenean Nafarroako Unibertsitate Ospitalean ematea gomendatu du. Horrela, ez lirateke emango itunpeko zentro batean. Kasu honetan, aipatutako ospitalea jatorriko erlijiosokoa da, San Juan de Dios Ospitale Ordenari lotuta.
Bestetik, Osasun Departamentuari eskatu dio zentro pribatuari jarrera aldaketa formalki eska diezaiola, ukoari uzteko eta protokolo bat hartzeko eutanasia bere instalazioetan egin ahal izateko, "objektoreak ez diren profesionalen esku-hartzea edota kanpoko taldeen sarrera bermatuz".
"Legea argia da: prestazioa ematen duen lekua ezin da hesi edo kalte iturri bihurtu pazientearentzat", esan du Arartekoak.