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Ikasleen protestekin bat egin dute Baionan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hezkuntza baldintza hobeak eskatzeko mobilizazioa joan den astean hasi zen Parisko eskualdean eta herrialde osora zabaldu da. 600 atxilotu baino gehiago eta dozenaka zauritu daude Frantzia osoan. Andoni Lizeaga ETBko kazetariak grabatu ditu irudiak. 

Frantzia Baiona Manifestazioak Hezkuntza Gizartea

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