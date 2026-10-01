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Ikasleen protestekin bat egin dute Baionan
Hezkuntza baldintza hobeak eskatzeko mobilizazioa joan den astean hasi zen Parisko eskualdean eta herrialde osora zabaldu da. 600 atxilotu baino gehiago eta dozenaka zauritu daude Frantzia osoan. Andoni Lizeaga ETBko kazetariak grabatu ditu irudiak.
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