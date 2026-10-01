Goiz korapilatsua Bizkaiko errepide nagusietan, istripuen ondorioz
Txorierrin zenbait istripu izan dira, auto-ilara luzeak goizeko lehen orduotan. Uneotan lau kilometroko ilarak daude Muskizen, A-8an, Bilbora bidean, izandako beste istripu baten ondorioz.
BI-30 errepidean, Zamudion izandako istripu batek auto-pilaketa handiak eragin ditu gaur goizean Donostiarako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenaren arabera. 07:30ean sei kilometrotakoak ziren auto-ilarak.
Txorierri igarobideko 17. kilometroaren inguruan gertatu da, eta bi errei itxi dituzte.
Ezbeharraren ondorioz pertsona bat arin zauritu da. Trafikoa normal dabil dagoeneko.
Hala ere, kontrako norabidean Lezaman izan den beste istripu batek lau kilometroko ilarak sortu ditu, baina 10:15erako konpontzekotan zen korapiloa.
Agirletatik Txorierrira bidean istripua izan dute lau ibilgailuk, eta BI-20 errepidea itxi egin dute Derion, Mungiara bidean. 10:00etarako konponduta zegoen arazoa, eta bidea irekita dago.
Muskizen hiru autok istripua izan dute, A-8 errepidean, Bilborako noranzkoan, eta errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilarak 3 kilometrokoak ziren 09:30ean, eta bi pertsona Gurutzetako ospitalera eraman dituzte.
Artatzan ere istripua izan da, Leioara bidean, eta arazoak eragin ditu zirkulazioan.
Malmasin inguruan ere goizeko trafiko dentsitate handiak sortu ohi dituenak baino auto-pilaketa handiagoak egon dira gaur goizean.
Gipuzkoa
Gipuzkoan, berriz, pertsona bat ospitalera eraman dute BI-2630 errepidean, Legazpitik Oñatira bidean, izan duen istripuaren ondorioz. Suhiltzaileek atera dute ibilgailutik.
Hernanin, A-15 errepidean, Donostiara bidean, auto-ilarak sortu dira istripu baten ondorioz.